Машинам на газу могут разрешить бесплатный проезд по платным трассам

Из текста законопроекта следует, что право на бесплатный проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования предлагается предоставить газомоторным грузовикам категории 3 и всем видам монотопливных газомоторных автомобилей.

Проект закона о преференциях для большегрузных автомобилей на газомоторном топливе направлен на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, сообщили ТАСС в РГО.

Напомним, что ранее Президент Владимир Путин называл машины, работающие на газовом топливе гораздо более перспективным направлением развития отечественного транспорта, нежели электрокары.

—Для нашей страны использование газомоторного топлива является даже более приоритетным. Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, и видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении, имею в виду значительное увеличение использования электромобилей, — заявил тогда Путин.