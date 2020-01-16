Новый Hyundai Tucson проходит дорожные испытания

Судя по фото, представители Hyundai испытывают новый Tucson на дорогах Германии. В стране автошпионов пруд пруди. Этим и объясняется желание корейцев закрыть дизайн от посторонних глаз.

Тем не менее, можно предположить, что стилистика нового «Тушканчика» изменится кардинально. Его передняя часть, скорее всего, будет напоминать концепт Hyundai Vision T, который показали на мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что кроссовер получит несколько силовых агрегатов. Бензиновые моторы будут представлены двигателями объемом 1,6 и 2,5 литра. Оба станут работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Для стран Европы и Азии предложат дизельный агрегат. А судя по тому, что концепт был оснащен гибридной силовой установкой, предположим, что готовится и подзаряжаемый гибрид.

По информации ряда европейских СМИ, кроссовер должны показать во второй половине этого года.