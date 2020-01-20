Plan S: к 2025 году KIA выпустит 11 новых моделей

При этом ни автопроизводителей, ни защитников природы не смущает, что на производство и утилизацию аккумуляторов электрокаров будет тратится невероятное количество традиционного — не возобновляемого — топлива, нанося экологии планеты вред, несопоставимый с тем, что наносят ей машины с традиционными ДВС. Да и для выработки электричества для таких машин нефти, газа и угля понадобится в разы больше (особенно с учетом отказа тех же европейцев от АЭС). При этом для многих стран, с учетом их географического положения и сложных климатических условий, поголовная «электромобилизация» невозможна априори. В России, в частности, с этим согласны даже на правительственном уровне, фактически отказавшись от продвижения электромобилей.Тем не менее, та же KIA представила на днях стратегию «завоевания лидирующих позиций в автомобильной индустрии будущего» Plan S.

В ее рамках уже в следующем году корейцы выпустят модель, созданную исключительно для установки электрической силовой установки. Эта модель будет создана на уникальной платформе, рассчитанной на использование самых передовых электродвигателей и технологических решений. Автомобиль, как сообщают представители марки, будет выполнен в стилистике кроссовера, способного преодолевать более 500 км на одной зарядке, при этом сама зарядка от быстрой станции будет занимать не более 20 минут. А к концу 2025 года KIA предложит потенциальным клиентам уже полноценную и всеобъемлющую линейку электромобилей, в которую войдет 11 моделей. При этом в КIA подчеркивают, что продвигать подобные т/с будут главным образом в Корее, Северной Америке, Европе и других развитых рынках, где действуют наиболее строгие требования к экологичности транспортных средств.

Иначе говоря, компания не откажется от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и даже наоборот — на определенных рынках (включая и российский) она даже сконцентрирует усилия на расширении продаж традиционных авто автомобилей. В частности, в ближайшие пару лет нас ждет появление новых Sorento и Sportage.