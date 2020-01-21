Белорусы выпустили самый «крутой» внедорожник на планете

Фото: ramsmobile
Неизвестная даже в узких кругах компания c суровым названием RamsMobile из соседней Белоруссии решила, похоже, стать невероятно популярной. Причем отнюдь не у себя на родине, а в «забугорье». И совсем не ближнем. Встречайте — бескомпромиссный внедорожник RM-X2.

Вот он, ответ канувшему в Лету американскому Hummer — самый настоящий брутальный «проходимец», умеющий не только ездить и проезжать, но еще и преодолевать скалы и водные преграды.

Бездорожник готовится к продаже в четырех вариантах исполнения. Углеродное волокно, тефлон, гусеница, трак, 40-дюймовые вездеходные покрышки — да этот «здоровяк» покорит любое препятствие.

  • Фото: ramsmobile
  • Фото: ramsmobile

В движение автомобиль приводится лютым V8 от Chevrolet Corvette ZR1, раскочегаренным до неимоверных 999 лошадиных сил! Вы только представьте, что может вытворять этот «монстр». А для тех, кому такой мощи покажется мало, можно разозлить его до бешеных 1200 л. с.

Из опций — броня, золотая отделка салона и встроенные электронные кальяны. Похоже, создатели RM-X2 — большие любители покурить. Надеемся, что только табак. Хотя, узнав о ценнике в 1 000 000 американских долларов, надежды рушатся сами по себе…

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21 января 2020
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