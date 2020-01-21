Белорусы выпустили самый «крутой» внедорожник на планете

Вот он, ответ канувшему в Лету американскому Hummer — самый настоящий брутальный «проходимец», умеющий не только ездить и проезжать, но еще и преодолевать скалы и водные преграды.

Бездорожник готовится к продаже в четырех вариантах исполнения. Углеродное волокно, тефлон, гусеница, трак, 40-дюймовые вездеходные покрышки — да этот «здоровяк» покорит любое препятствие.