Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день

Похоже, на дорогостоящих спорткарах кассу не сделать — покупают их мало, а на одном имидже далеко не уедешь. Кушать хочется всегда! Вероятно, поэтому в топ-менеджменте Volkswagen, обладающей маркой Bugatti, приняли решение запустить новый проект с легендарным шильдиком, ориентированный на массового потребителя.

Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер. И не абы какой, а с электрической силовой установкой.

Ожидается, что первыми на европейском рынке новинку получат жители Британии, а также потребители США и Китая. Правда, произойдет это не раньше 2025 года.