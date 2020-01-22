Mercedes-Benz отзывает в России внедорожники из-за заводского брака

Немцы пригласили владельцев четырех грузовичков Mercedes-Benz X-Class, собранных в июле 2018 года, в дилерские автосервисы. Там специалисты заменят заводскую табличку и краткое руководство по тягово-сцепному устройству с несъемной шаровой головкой. Как оказалось, они могут содержать неточную информацию.

В ближайшее время продавец оповестит хозяев пикапов о путанице в документах, которые лучше проверить и поменять у «официалов». Напомним, можно и без ожидания официального оповещения узнать, попадает ли автомобиль под отзыв. Достаточно ввести VIN машины в строку интерактивного поиска в разделе «Сервисы» на сайте Росстандарта.

Если авто попадает под сервисное мероприятие, необходимо связаться с ближайшим дилером и записать на ремонт, в нашем случае — на замену таблички и руководства. Все запчасти и работы, связанные с проблемой, автостроитель предоставляет бесплатно.

Кстати, летом прошлого года Mercedes-Benz X-класса уже попадал под отзыв, касающийся фаркопа и инструкции. Тогда более 500 авто укомплектовали руководством, где был указан слишком высокий момент затяжки болтов для крепления тягово-сцепного устройства. Болты, поставленные по напечатанным правилам, могут не выдержать нагрузки.