Названа дата российской премьеры нового Hyundai Solaris

club-solaris.ru
Рано радовались скептики — в российском исполнении Hyundai Solaris, переживший плановый рестайлинг, не будет «копипастом» китайской модели Verna. Портал «АвтоВзгляд» узнал все подробности о новинке, включая дату презентации и запуска в производство.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников, премьера обновленного Solaris состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля. Тестовая сборка посвежевшего Hyundai Solaris на заводе прошла успешно. К запуску серийного производства конвейер готов.

Среди «обновок», доставшихся седану, стоит выделить иного дизайна бамперы, «раздутую» решетку радиатора, подретушированную диодную оптику и самостоятельно складывающиеся зеркала с автозатемнением.

В салоне ожидаются крупный дисплей мультимедийного комплекса, воздуховоды и USB-слоты для пассажиров второго ряда. Не обойдется без «кожи-рожи» и ряда умных электронных ассистентов.

Моторы, вероятно, останутся прежними. А это — на выбор — 100 или 123 л. с. мощности в тандеме с шестискоростными «механикой» и «автоматом».

автошколы, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, седан, дешевые машины, бюджетные авто, автосалоны, купить машину
27 января 2020
1291