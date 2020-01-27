Названа дата российской премьеры нового Hyundai Solaris

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд» из собственных источников, премьера обновленного Solaris состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля. Тестовая сборка посвежевшего Hyundai Solaris на заводе прошла успешно. К запуску серийного производства конвейер готов.

Среди «обновок», доставшихся седану, стоит выделить иного дизайна бамперы, «раздутую» решетку радиатора, подретушированную диодную оптику и самостоятельно складывающиеся зеркала с автозатемнением.

В салоне ожидаются крупный дисплей мультимедийного комплекса, воздуховоды и USB-слоты для пассажиров второго ряда. Не обойдется без «кожи-рожи» и ряда умных электронных ассистентов.

Моторы, вероятно, останутся прежними. А это — на выбор — 100 или 123 л. с. мощности в тандеме с шестискоростными «механикой» и «автоматом».