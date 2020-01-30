Из LADA Granta сделали грузовик

Надстройка представляет собой обычный промтоварный фургон объемом 6,3 кубометра, обшитый сэндвич-панелями, а его распашные двери сделаны из ударопрочного пластика. В такой отсек можно положить грузы длиной до трех метров.

В основе конструкции ВИС-2349 — стальная рама, на которую крепится кабина от «Гранты» со стандартным силовым агрегатом и, собственно, надстройка. Подобная конструкция дает возможность предложить клиентам разные варианты надстроек, скажем, фудтраки и кемперы.

Грузоподъемность машины — 690 кг, что довольно неплохо для компактного коммерческого грузовичка, который будет работать преимущественно в городе.