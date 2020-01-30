Крупнейший в мире автосалон во Франкфурте закроют навсегда

Посещаемость автосалона во Франкфурте неуклонно падает. В 2015 году выставку посетили 931 700 человек, в 2017-ом — 810 400, а в 2019-ом уже около 560 000 человек. Поэтому решено перевести экспозицию в другой город.

Сейчас называют такие мегаполисы, как Берлин, Гамбург и Мюнхен. Однако лишь сменой прописки дело не ограничится. Организаторы намерены поменять и саму концепцию шоу, чтобы участие в нем было более привлекательным для производителей. Потому как и у них интерес к подобного рода выставкам пропадает на глазах.

Скажем, в 2019 году от участия в IAA отказались Aston Martin, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Ferrari, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo. Какой же без них автосалон?

С другими моторшоу ситуация не лучше. Скажем, в Женеву не приедет Lamborghini, Nissan, Peugeot, Citroen, Rolls-Royce, Infiniti, Opel, Toyota, а Volkswagen пропустит автосалон в Париже. В этом нет ничего удивительного. Производители все больше уделяют внимание онлайн-премьерам своих моделей и локальным имиджевым мероприятиям, дающим больше эффекта к стимулу автопродаж.

Остается только догадываться, сколько «протянет» Московский автосалон, где принимают участие лишь LADA, да китайские бренды. А еще жаль, что так много девушек-моделей лишатся выгодной работы.