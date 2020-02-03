Названа дата премьеры новейшего внедорожника Hummer

Как сообщает GM Authority, премьера новейшего внедорожника Hummer состоится 20 мая. Серийное производство будет налажено в Детройте не раньше 2021 года.

Правда, Hummer ворвется на рынок не самостоятельно, а под прикрытием GMC. Ожидается, что новый «Хаммер» не просто будет бескомпромиссным вездеходом, но еще и невероятно быстрым. А в довесок ко всему, электрическим.

Похоже, джиэмовцы решили заткнуть за пояс амбициозного Илона Маска с его абсурдно футуристичным пикапом Tesla Cybertruck.

По предварительным сведениям, новинка обретет силовую установку суммарной мощностью под 1000 «скакунов». Первую сотню с места машина преодолеет немногим меньше трех секунд.