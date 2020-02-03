Стартовали российские продажи кроссовера Cadillac XT6

Длинной более 5 метров, Cadillac XT6 стал еще одним большим кроссовером на российском рынке. С сегодняшнего дня он доступен для заказа. В отличие от своей изначальной, американской версии c 3,6-литровым 300-сильным V6, к нам машина будет поставляться с менее мощным двигателем — 200-сильным четырехцилиндровым двухлитровым бензиновым турбомотором. В трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат». Подвеска — адаптивная.

Салон модели, имеющий три ряда сидений, отделан карбоном, деревом и кожей. XT6 оснащен двумя десятками систем обеспечения безопасности. Среди них — система контроля слепых зон, камера кругового обзора высокого разрешения, система автоматической парковки с функцией торможения, система предотвращения выезда из занимаемой полосы, система предупреждения о возможном фронтальном столкновении, а также инфракрасной системой ночного виденья, распознающей пешеходов на дистанции до 30 метров.

В России Cadillac XT6 будет представлен в двух вариантах исполнениях: Premium Luxury и Sport. Они различаются деталями дизайна, настройками подвески, рулевого управления и системы полного привода. В период предзаказа стоимость кроссовера обеих комплектаций составляет 3 870 000 рублей.