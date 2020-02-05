Коронавирус может оставить Москву без электробусов, а Россию без КамАЗов

Появившиеся сообщения о приостановке компанией Hyundai работы своих сборочных предприятий в Южной Корее из-за срыва поставок комплектующих из Китая стали «звоночком», насторожившим многих автоэкспертов. Достаточно было положительного анализа на коронавирус 2019-nCoV у одного из сотрудников китайского завода по производству жгутов электропроводки, как предприятие остановило отгрузки.

Российские автосборочные производства на данный момент продолжают рапортовать об отсутствии проблем с поставками комплектующих. Однако одно из них, КамАЗ, ранее заявил, что в марте может сократить объемы выпуска, поскольку к этому моменту станут вероятны перебои с поставками комплектующих из Китая.

Любопытно вспомнить в этой связи, что парк московских электрбусов состоит из машин производства КамАЗ. Тяговые аккумуляторы для них поставляет Toshiba. Известно, что эта компания производит «батарейки» для ноутбуков и прочей электроники на своем заводе в Китае. Возможно, что и ячейки для «аккумов» камазовских электробусов производятся в Поднебесной.

Так что нельзя исключать перебои в поставках и этих батарей. Тем более, что они идут не только на производство электробусов. Оказывается, срок службы аккумуляторов, ежедневно работающих на московских улицах, гораздо короче, чем расчетный срок эксплуатации самих электробусов. По этой причине они периодически требуют замены. С этой точки зрения китайская зараза со временем вполне может сказаться и на московском электротранспорте.