Hyundai рассказал, как коронавирус влияет на производство автомобилей в России

Марка Hyundai заявила, что прерывает работу семи предприятий в Южной Корее, став первой компанией, которая вынуждена пойти на этот непростой шаг за пределами КНР из-за быстро распространяющейся эпидемии нового коронавируса. К слову сказать, на этих производствах собирают около 40% экспортируемых авто бренда.

Причиной стала нехватка импортных комплектующих, приходящих из Поднебесной. Как рассказало европейское издание Automotive News, речь идет в основном о жгутах электропроводки. Правда, их поставщики уже пытаются компенсировать нехватку, увеличивая объемы производства в той же Южной Корее и странах Юго-Восточной Азии.