Hyundai рассказал, как коронавирус влияет на производство автомобилей в России

Марка Hyundai заявила, что прерывает работу семи предприятий в Южной Корее, став первой компанией, которая вынуждена пойти на этот непростой шаг за пределами КНР из-за быстро распространяющейся эпидемии нового коронавируса. К слову сказать, на этих производствах собирают около 40% экспортируемых авто бренда.
Причиной стала нехватка импортных комплектующих, приходящих из Поднебесной. Как рассказало европейское издание Automotive News, речь идет в основном о жгутах электропроводки. Правда, их поставщики уже пытаются компенсировать нехватку, увеличивая объемы производства в той же Южной Корее и странах Юго-Восточной Азии.
Но, похоже, на российском заводе перебоев пока не предвидится. Поклонникам бренда и потенциальным покупателям автомобилей Hyundai паниковать не надо.
— Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus работает в обычном режиме, без сбоев. — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ» Тихонравова Юлия. — и мы предпринимаем все меры для обеспечения бесперебойной работы, а также для обеспечения безопасности своих сотрудников и партнеров.
Судя по всему, не последнюю роль в том, что эпидемия никак не задела российское предприятие в Санкт-Петербурге, сыграла высокая степень локализации. Напомним, что сегодня автомобили Hyundai для россиян собирают еще и на калининградском «Автоторе» по крупноузловому методу, но о нем ничего не сообщается.