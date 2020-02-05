Как на самом деле будет выглядеть новый Hyundai Solaris для России

Фото: Hyundai
Наших соотечественников ждет довольно крупное событие: один из наиболее популярных автомобилей — Hyundai Solaris — в скором времени обновится. В Сети уже всплывали рендеры, теперь же появились реальные снимки рестайлингового авто.

Фото, опубликованные на клубном форуме Club-Solaris были сделаны во время закрытого показа доработанного Hyundai Solaris. Бюджетный седан, как и предполагалось, получит новые фальшрадиаторную решетку, бамперы и оптику.

А вот ожидания, что салон «Соляриса» будет полностью перелицован не оправдались. Автомобиль обзаведется новым информационно-развлекательным комплексом, а дизайн передней консоли останется прежним.

Фото: club-solaris.ru

Примечательно, что на данный момент снимки из первоисточника удалены по просьбе российского офиса бренда.

О технической начинке новинки точной информации пока нет. Предполагается, что в моторной линейке появится движок семейства Smartstream объемом 1,6 л.

Как писал портал «АвтоВзгляд», официальная премьера пережившего рестайлинг авто состоится в первом квартале года. А если быть точнее, то дебют намечен на 17 февраля.

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6 февраля 2020
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