Как на самом деле будет выглядеть новый Hyundai Solaris для России

Фото, опубликованные на клубном форуме Club-Solaris были сделаны во время закрытого показа доработанного Hyundai Solaris. Бюджетный седан, как и предполагалось, получит новые фальшрадиаторную решетку, бамперы и оптику.

А вот ожидания, что салон «Соляриса» будет полностью перелицован не оправдались. Автомобиль обзаведется новым информационно-развлекательным комплексом, а дизайн передней консоли останется прежним.