Как на самом деле будет выглядеть новый Hyundai Solaris для России

Фото, опубликованные на клубном форуме Club-Solaris были сделаны во время закрытого показа доработанного Hyundai Solaris. Бюджетный седан, как и предполагалось, получит новые фальшрадиаторную решетку, бамперы и оптику.
А вот ожидания, что салон «Соляриса» будет полностью перелицован не оправдались. Автомобиль обзаведется новым информационно-развлекательным комплексом, а дизайн передней консоли останется прежним.
Примечательно, что на данный момент снимки из первоисточника удалены по просьбе российского офиса бренда.
О технической начинке новинки точной информации пока нет. Предполагается, что в моторной линейке появится движок семейства Smartstream объемом 1,6 л.
Как писал портал «АвтоВзгляд», официальная премьера пережившего рестайлинг авто состоится в первом квартале года. А если быть точнее, то дебют намечен на 17 февраля.