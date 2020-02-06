Как не остаться без тормозов из-за льда и мороза

И опытный водитель, прокатившись по лужам, может попасть в подобную ситуацию. Самое главное в истории с примерзшими тормозами — не пытаться сдернуть машину с места с помощью мотора. Отчаянно газуя, можно нарваться на ремонт тормозных механизмов.

Если вы точно знаете какого типа тормозная система у вашего автомобиля — хорошо. Не будучи уверенным, это легко выяснить. Смотреть необходимо на колеса задней оси, потому как именно они обычно блокируются стояночным тормозом. Видите сквозь спицы колесного диска круглую металлическую деталь, натертую до зеркального блеска тормозными колодками? Значит, система дисковая.

Если за колесом просматривается стальной ржавый барабан — значит тормоз барабанный. В последнем случае с примерзшими колодками придется повозиться. Проблема в том, что они расположены внутри этого барабана и прямого доступа к ним нет. Но есть несколько способов справиться с этой проблемой.

Когда машина стоит поблизости от дома, принесите кипятка и поливайте им на барабаны. Лед тает, — колодки отходят. Правда, в сильные морозы даже горячая вода быстро остывает и сама замерзает. Значит придется либо действовать быстро, либо нужен напарник, который будет пробовать тронуться на автомобиле в процессе водных процедур.