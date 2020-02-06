Как не остаться без тормозов из-за льда и мороза

И опытный водитель, прокатившись по лужам, может попасть в подобную ситуацию. Самое главное в истории с примерзшими тормозами — не пытаться сдернуть машину с места с помощью мотора. Отчаянно газуя, можно нарваться на ремонт тормозных механизмов.
Если вы точно знаете какого типа тормозная система у вашего автомобиля — хорошо. Не будучи уверенным, это легко выяснить. Смотреть необходимо на колеса задней оси, потому как именно они обычно блокируются стояночным тормозом. Видите сквозь спицы колесного диска круглую металлическую деталь, натертую до зеркального блеска тормозными колодками? Значит, система дисковая.
Если за колесом просматривается стальной ржавый барабан — значит тормоз барабанный. В последнем случае с примерзшими колодками придется повозиться. Проблема в том, что они расположены внутри этого барабана и прямого доступа к ним нет. Но есть несколько способов справиться с этой проблемой.
Когда машина стоит поблизости от дома, принесите кипятка и поливайте им на барабаны. Лед тает, — колодки отходят. Правда, в сильные морозы даже горячая вода быстро остывает и сама замерзает. Значит придется либо действовать быстро, либо нужен напарник, который будет пробовать тронуться на автомобиле в процессе водных процедур.
При отсутствии под рукой кипятка, можно присоединить старый шланг от пылесоса либо другую гибкую трубку к выхлопной трубе машины и с ее помощью подвести теплый выхлоп к замерзшему барабану.
Наиболее надежный способ освободить колодки внутри барабана — простукиванием. Для этого снимаем колесо и молотком, через деревянную проставку, простукиваем тормозной барабан по периметру. До тех пор, пока он не получит возможности свободно прокручиваться на оси. Далее операция повторяется со вторым колесом. Главное — не ударять молотком прямо по барабану. От этого последний может треснуть.
С дисковыми тормозами все проще. Чтобы разморозить их, достаточно иметь в багажнике запас «незамерзайки». Ее необходимо налить на тормозные диски в области суппортов с колодками и последние легко освободятся ото льда.
В отсутствии «незамерзайки» можно развести пачку соли в бутыли воды и полить этим раствором колодки. Импровизированный «реагент» неплохо растворяет лед.
Чтобы не попадать в подобные ситуации, рекомендуем после мойки или поездок по лужам следующее. Перед тем, как поставить автомобиль на парковку, нужно несколько раз резко затормозить, чтобы как следует разогреть и тем самым просушить колодки и тормозные механизмы. После такой процедуры пользоваться «ручником» можно без опаски.