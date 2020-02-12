МАЗ выпустил «убийцу» КамАЗа на агрегатах Mercedes-Benz

Модельный ряд грузовых автомобилей Минского автозавода пополнился новейшей моделью МАЗ-65262L. Удлиненного типа большущий самосвал способен похвастать грузоподъемностью 35 200 килограммов.

Прямым соперником модели является KAMAZ-65801—68, только в отличие от «белоруса» российский грузовик не смог побить конкурента выдающимися показателями. Грузоподъемность машины, созданной Камским заводом, составляет 32 435 килограммов.

Более того: не оказались выдающимися у «камазовской» модели и динамические характеристики. Мотор в исконно русском самосвале заимствован у немцев — турбодизель от Mercedes-Benz выдает 428 «скакунов». В то время, как у МАЗа дизельный двигатель Weichai Power китайского производства «выдувает» целых 453 силы.

В общем, белорусы опять «хайпанули», и отнюдь не на словах. Напомним, что не так давно они явили миру автомобиль, который независимые эксперты окрестили, как самый крутой внедорожник на планете. Подробнее — здесь.