Названа дата дебюта нового Audi A3 Sportback

Пятидверный Audi A3 Sportback свежей генерации представят в начале марта на Женевском автосалоне. Автомобиль оснастят фирменным полным приводом quattro, в обычном режиме движения передающего тягу в основном на переднюю ось, а при трогании или на повороте часть крутящего момента перераспределяя на задние колеса.

Кроме того, новый A3 Sportback оснастят системой курсовой устойчивости и электромеханическим рулевым управлением с переменным передаточным числом, когда усилитель адаптируется к скорости. То есть, чем выше скорость, тем больше водителю придется прикладывать усилие, чтобы повернуть руль. Кроме того, в списке оборудования «пятидверки» найдется система адаптивного управления амортизаторами с тремя режимами работы — Comfort, Auto и Dynamic, умеющая менять жесткость в зависимости от потребностей рулевого.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», авто построят на «тележке» MQB Evo — той же, что и новый Volkswagen Golf. Модель не сильно изменится внешне, обретя более широкую решетку радиатора и перелицованные бамперы и оптику. Габариты автомобиль сохранит прежние.