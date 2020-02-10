Отмену нештрафуемых 20 км/ч предложили начать с городов

— Мы, поговорив с экспертами, ведущими научными организациями, такими как университет МАДИ, Высшая школа экономики, понимаем, что если мы хотим кардинально снизить смертность на дороге, то в городах, конечно, неадминистрированный порог должен быть не выше 10 км/ч. Почему? Потому что, если брать ситуацию в Москве, более 50% смертности на дорогах — это из-за превышения скорости, — заявил в интервью «Россия 24» господин Ликсутов.

По его мнению, вне городской черты этот нештрафуемое превышение в 20 км/ч можно оставить в существующем виде. Максим Ликсутов также добавил, что заниматься этим вопросом следует федеральному правительству и Госдуме. Напомним, что согласно статистике, почти 90% штрафных постановлений в отношении водителей касаются именно превышений скорости.

И львиная доля из них приходится на минимальное превышение — на 20—40 км/ч. В этой связи предложение московского чиновника Ликсутова снизить нештрафуемый порог и, соответственно, собираемость штрафов за превышение скорости именно для городов выглядит исключительно как забота о наполнении столичного бюджета.