Все способы обмана клиентов в шиномонтажных мастерских

Печально, но факт — обмануть клиента, навешав ему дополнительных услуг, не выполнив их вовсе или, при выполнении, использовать бывшие в употреблении материалы и запчасти — довольно частый прием аферистов, желающих погреть руки на доверчивости клиентов. И шиномонтажные сервисы — не исключение, особенно при массовой сезонной переобувке.

В основном «мухлеж» касается грузиков. Например, клиент приехал поменять шины и отбалансировать колеса, а ему вместо новых грузиков набивают старые. Деньги, конечно же, берут, как за новые. Или, вместо самоклеющихся грузиков ставят набивные. И снова гражданин платит за дешевые и не щадящие диски материалы, как за более хорошие и дорогие расходники. А если автолюбитель попадается бдительный, то ему подсовывают крашенные китайские грузики — выглядят, как новые, а вот по качеству сильно отличаются — не соответствуют заявленному весу, отваливаются на первой же кочке. Водителям также предлагают оплатить дополнительные грузики, сославшись на то, что в обычный шиномонтаж входит только 10 или 15 грамм на одно колесо. А все, что сверху, необходимо оплатить.

Модная услуга — «Накачка шин азотом» — тоже развод. Если в автоспорте это имеет логический смысл — азот не горит, то для гражданских автомобилей вгонять этот газ в шины нет никакой нужды. К тому же, пообещав азот, вам могут накачать в шину обычный воздух. И доказать обратное будет довольно сложно.