Первые снимки нового Renault Sandero Stepway

Но все же фото, попавшие в распоряжение издания Motor1, помогли пролить свет на готовящийся к выходу на рынок совершенно новый Renault/Dacia Sandero Stepway. Очевидно, что «пятидверка» получит иные бамперы, оптику и оформление фальшрадиаторной решетки.
Скорее всего, изменится форма кузовных панелей и остекления. Новыми очертаниями похвастает крышка капота и пятая дверь. Примечательно, что шпионам удалось заглянуть в салон новинки, где из-под черного защитного покрывала выглядывает непривычный сенсорный экран «мультимедийки».
Предполагается, что новые авто семейств Logan и Sandero, построенные на платформе CMF-B, покажут во всей красе осенью на автосалоне в Париже. А после этого свежие седаны и хетчи появятся в европейских шоу-румах. Когда же модели сменят поколение или хотя бы обновятся для российских покупателей, пока не известно.
Напомним, сегодня на нашем рынке предложен Renault Sandero Stepway с ценником, стартующим от 738 990 рублей. На вооружении хетчбэка стоят бензиновые моторы мощностью 82 или 113 л. с., работающие с пятиступенчатой «механикой», а также 102-сильный движок, агрегатированный с четырехскоростной АКП.