Первые снимки нового Renault Sandero Stepway

Фото: Dacia
Во время ходовых испытаний уже были замечены и Renaul Logan, и Sandero, в некоторых странах продающиеся под шильдом Dacia. Теперь же на дороги вывели Sandero Stepway. Автомобиль прикрыли плотным камуфляжем, надежно маскирующим внешние изменения модели.

Но все же фото, попавшие в распоряжение издания Motor1, помогли пролить свет на готовящийся к выходу на рынок совершенно новый Renault/Dacia Sandero Stepway. Очевидно, что «пятидверка» получит иные бамперы, оптику и оформление фальшрадиаторной решетки.

Скорее всего, изменится форма кузовных панелей и остекления. Новыми очертаниями похвастает крышка капота и пятая дверь. Примечательно, что шпионам удалось заглянуть в салон новинки, где из-под черного защитного покрывала выглядывает непривычный сенсорный экран «мультимедийки».

Фото: Motor1

Предполагается, что новые авто семейств Logan и Sandero, построенные на платформе CMF-B, покажут во всей красе осенью на автосалоне в Париже. А после этого свежие седаны и хетчи появятся в европейских шоу-румах. Когда же модели сменят поколение или хотя бы обновятся для российских покупателей, пока не известно.

Напомним, сегодня на нашем рынке предложен Renault Sandero Stepway с ценником, стартующим от 738 990 рублей. На вооружении хетчбэка стоят бензиновые моторы мощностью 82 или 113 л. с., работающие с пятиступенчатой «механикой», а также 102-сильный движок, агрегатированный с четырехскоростной АКП.

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18 февраля 2020
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