Первые снимки нового Renault Sandero Stepway

Но все же фото, попавшие в распоряжение издания Motor1, помогли пролить свет на готовящийся к выходу на рынок совершенно новый Renault/Dacia Sandero Stepway. Очевидно, что «пятидверка» получит иные бамперы, оптику и оформление фальшрадиаторной решетки.

Скорее всего, изменится форма кузовных панелей и остекления. Новыми очертаниями похвастает крышка капота и пятая дверь. Примечательно, что шпионам удалось заглянуть в салон новинки, где из-под черного защитного покрывала выглядывает непривычный сенсорный экран «мультимедийки».