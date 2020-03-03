Дебютировал самый мощный Porsche 911

Спорткар Porsche 911 Turbo S нового поколения (серии 992) вооружили 3,8-литровой оппозитной «шестеркой» с двумя турбинами мощностью 650 л. с. (плюс 70 сил к производительности мотора предшественника).

Мощному движку аккомпанирует восьмискоростной «автомат» Doppelkupplung (PDK) и система полного привода Traction Management (PTM). До сотни экстремальное спорткупе «выстреливает» всего за 2,7 с, а 200 км/ч авто достигает за 8,9 с при максимальной скорости в 330 км/ч.

В передней части 911 Turbo S стал шире на 45 мм (до 1840 мм), а сзади — на 20 мм (до 1900 мм). При этом колея передних колес выросла на 42 мм, а задних — на 10 мм. Впервые авто укомплектовали кованными колесными дисками разного диаметра для передней и задней оси — 20 дюймов и 21 дюйм соответственно.

Цена на купе Porsche 911 Turbo S стартует от 15 450 000 рублей, а 911 Turbo S Cabriolet оценили в 16 250 000 рублей.

Кстати, как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», новый «911-й» в версиях Carerra S и 4S с 450-сильным наддувным мотором оснастили «механикой». Спорткар с МКП уступает авто с «автоматом» в динамике — 4 с против 3,5 с для разгона до первой сотни.