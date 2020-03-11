Нью-Йоркский автосалон перенесли из-за коронавируса

Организаторы Нью-Йоркского автосалона объявили, что из-за угрозы распространения коронавируса автошоу, намеченное на 10—19 апреля, будет отменено. Сообщается, что его планируется провести в более поздний срок — 28 августа — 6 сентября.

— Мы пошли на такие чрезвычайные меры, чтобы помочь защитить наших посетителей и участников выставки от коронавируса, — сказал Марк Шинберг, президент New York International Automobile Show. — Решение о переносе сроков принять было нелегко, но нашим главным приоритетом остается здоровье и благополучие всех участников этого исторического мероприятия.

На официальном сайте автосалона уже открыта запись участников на августовскую выставку.

Следующим крупнейшим международным автомобильным событием после Нью-Йоркского должен стать Пекинский автосалон — Beijing Motor Show — Auto China. Даты его проведения 21 — 30 апреля. О перспективах отмены или переноса моторшоу на родине злополучного коронавируса COVID-19 пока ничего не сообщается.