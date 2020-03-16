Ferrari останавливает заводы из-за коронавируса

Пока в Ferrari взяли двухнедельный производственный перерыв. Заработать заново конвейер должен в пятницу, 27 марта. Однако не исключено, что каникулы могут продлить.

Эксперты связывают паузу в производстве с проблемами с поставкой отдельных комплектующих — повсеместные карантины нарушили логистические цепочки. Вот в Ferrari и хотят подстраховаться, чтобы спорткары не выходили некомплектными.

Интересно, что в вынужденный карантин сотрудникам компании будут выплачивать заработную плату в прежнем объеме.