Ferrari останавливает заводы из-за коронавируса

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Итальянцы продолжают вести борьбу с коронавирусом, который никак не желает уходить из страны. Вот и Ferrari, следуя, видимо, примеру коллег из Lamborghini, решила приостановить производство в Маранелло и Модене.

Пока в Ferrari взяли двухнедельный производственный перерыв. Заработать заново конвейер должен в пятницу, 27 марта. Однако не исключено, что каникулы могут продлить.

Эксперты связывают паузу в производстве с проблемами с поставкой отдельных комплектующих — повсеместные карантины нарушили логистические цепочки. Вот в Ferrari и хотят подстраховаться, чтобы спорткары не выходили некомплектными.

Интересно, что в вынужденный карантин сотрудникам компании будут выплачивать заработную плату в прежнем объеме.

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16 марта 2020
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