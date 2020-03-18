Ford и Daimler останавливают заводы в Европе из-за коронавируса

19 марта американский производитель Ford Motor, временно останавливает сборку машин на всех своих европейских заводах. Об этом сообщает агентство «ТАСС». Сколько продлится вынужденный «карантин» — пока неясно. А вот завод двигателей на территории Великобритании продолжит свою работу в штатном режиме. Производитель хочет как защитить своих сотрудников от коронавируса, так и уменьшить издержки. Ведь спрос на автомобили в Европе падает. И конца этому падению пока не видно.

Примеру «Форда» последовал и Daimler. Концерн отправляет на двухнедельный карантин сотрудников «большей части» своих предприятий в Европе. Это произойдет уже на текущей неделе. Напомним, что ранее о приостановке производства заявляли такие гиганты как Fiat Chrysler Automobiles, PSA Group и Volkswagen AG.