Грузовик IVECO установил рекорд скорости на льду Байкала

Фото: IVECO
В этом году на фестиваль, который проводят на озере Байкал, приехали более 70 команд из России и других стран, привезя с собой более 110 единиц техники. В их числе был и грузовик на СПГ, то есть сжиженном природном газе.

Среди различных гоночных машин и багги, которые специально готовили для заездов на скорость, выделялся седельный тягач IVECO Stralis NP 460, чья силовая установка использует сжиженный природный газ, который, заметим, по показателям экологичности, в несколько раз превосходит дизельное топливо. Кроме этого, СПГ — нетоксичен, благодаря чему не причиняет вред флоре и фауне.

На льду озера Байкал тяжеловоз установил рекорд скорости в 89,38 км/ч, который зафиксировали в Книге рекордов России, как «Наибольшая скорость, развитая на льду на грузовике IVECO на сжиженном природном газе на дистанции 1 миля (1.6 км)».

Профессионалов впечатлил и тот факт, что на одной заправке гоночный грузовик может проехать до 1600 км.

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23 марта 2020
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