Грузовик IVECO установил рекорд скорости на льду Байкала

Среди различных гоночных машин и багги, которые специально готовили для заездов на скорость, выделялся седельный тягач IVECO Stralis NP 460, чья силовая установка использует сжиженный природный газ, который, заметим, по показателям экологичности, в несколько раз превосходит дизельное топливо. Кроме этого, СПГ — нетоксичен, благодаря чему не причиняет вред флоре и фауне.

На льду озера Байкал тяжеловоз установил рекорд скорости в 89,38 км/ч, который зафиксировали в Книге рекордов России, как «Наибольшая скорость, развитая на льду на грузовике IVECO на сжиженном природном газе на дистанции 1 миля (1.6 км)».

Профессионалов впечатлил и тот факт, что на одной заправке гоночный грузовик может проехать до 1600 км.