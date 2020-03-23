Автомобили Changan начали оснащать специальными фильтрами против коронавируса

wyborkierowcow.pl
Тема пандемии подталкивает автопроизводителей как-то реагировать на происходящее в мире. Китайский Changan отметился на этом поприще тем, что стал оснащать все свои модели салонным фильтром, задерживающим большинство бактерий.

Китайский автопроизводитель Changan объявил о создании и немедленном внедрении антибактериального воздушного фильтра класса PM0.1, который будет предохранять пассажиров и водителя от заражения.

Утверждается, что он обеспечивает очистку воздуха на 97,7%. Фильтр имеет национальный сертификат CATARC CN95 Центрального Китайского автомобильного исследовательского центра CATARC (CAQC).

Согласно правилам сертификации, фильтр уровня CN95 обеспечивает не пропускает 95% загрязнений, а также задерживает 99,99% различных бактерий, присутствующих в воздухе.

Автопроизводитель сообщает, что до конца марта все новые автомобили Changan будут оснащены противоэпидемическими фильтрами.

технология, техническое обслуживание, китайские авто, коронавирус
23 марта 2020
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