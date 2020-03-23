Японцы объявили сроки появления на рынке нового Toyota Land Cruiser 300

Слухи о появлении нового поколения Toyota Land Cruiser ходят уже давно, причем сами японцы официально так пока ни разу и не проронили словечко о датах выхода внедорожника в свет.

Правда, инсайдеры не дремлют, и вот она — очередная порция новостей. А хорошие они или плохие — решать вам.

Дело в том, что изначально свежий Land Cruiser с индексом 300 мы ждали осенью этого года, а чуть позже появилась информация о том, что выйдет автомобиль даже раньше, чем предполагалось — в августе.

Теперь же со ссылкой на свои источники портал BestCarWeb.jp поспешил расстроить фанатов модели — премьера нового «Крузака» откладывается.

Коронавирус тому виной или качели курсов валют — не важно, но премьера внедорожника перенесена аж на год! Да-да, раньше лета 2021 года мы новинку не увидим. Выдыхайте.