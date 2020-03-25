Автодилеры взмолились о помощи правительства

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратились к главе российского правительства Мишустину с просьбой о серьезных поблажках по платежам в бюджеты.

Торговцы просят освободить их от социальных отчислений, предоставить им каникулы по платежам налогов на землю и имущество, а также организовать отсрочку по уплате НДС.

Эти меры, по мнению членов РОАД, помогут сохранить этот сектор экономики перед угрозой разорения из-за коронавируса и связанных с ним факторов. Авторы письма утверждают, что без помощи властей будет потеряно 10–20 млрд. рублей оборотного капитала отрасли, а до 30% дилерских центров могут быть закрыты.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за прошлый год рынок российских легковушек и легкого коммтранса сжался на 2,3% до 1,76 млн штук. На 2020 год АЕБ до последнего времени прогнозировала продолжение падения — на 2,1%. РОАД ждет спада продаж на 8% в текущем году, сообщает «Интерфакс».