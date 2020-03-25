Porsche отзывает в России огнеопасные кроссоверы Macan

По информации Росстандарта, на втором ряду Porsche Macan прямо под диваном нижняя часть сервисного люка имеет шанс повредить элементы топливной системы.

Из-за риска появления трещин на шлангах в салон автомобиля может просачиваться неприятный запах, а в худшем случае — произойти утечка горючего. Как не сложно догадаться, там уже недалеко и до возгорания.

Во избежание подобного, настоятельно рекомендуем обратиться к официальным дилерам, где совершенно бесплатно специалисты приведут в порядок огнеопасный сервисный люк под креслами второй секции.

Проверить, подпадает ли под отзыв автомобиль, можно по VIN-коду на официальном сайте Росстандарта.