Из-за коронавируса Nokian Tyres останавливает свой шинный завод в России

Российское представительство шинного концерна Nokian Tyres распространило заявление о том, что производство на заводе Nokian в России будет остановлено. При этом компания обещает продолжить обслуживание своих клиентов через свои региональные склады, там, где это возможно.

В связи с тем, что Президент Владимир Путин подписал указ об «Об объявлении в РФ нерабочих дней», призывающий жителей страны оставаться дома для замедления распространения коронавируса, производство на заводе Nokian Tyres во Всеволожске будет временно прекращено с 30 марта по 5 апреля.

В сообщении концерна говорится, что в течение периода закрытия на предприятии продолжат работу лишь те сотрудники, присутствие которых является необходимым.

Напомним, что Nokian Tyres ведет также переговоры со своими сотрудниками, работающими в Финляндии, на предмет их ухода в вынужденные отпуска из-за снижения спроса на европейском автомобильном и шинном рынке, ставшим следствием коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.