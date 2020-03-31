Парижский автосалон-2020 могут перенести

Ежегодное моторшоу в Париже должно пройти с 1 по 11 октября этого года, но уже сейчас стало ясно — привычной экспозиции с красивыми автомобилями и девушками-моделями мы не увидим. Все это уже точно отменено. Пока в расписании сохранены корпоративные мероприятия, но и их проведение — под вопросом.

Французов можно понять. Даже если коронавирус к октябрю пройдет, напуганные люди остерегутся покупать билеты на крупные шоу. Да и автопроизводители, которые сейчас несут убытки, не станут представлять новые модели. Покупать машины нынче просто некому.

Напомним, что жертвой коронавируса уже пали автомобильные выставки в Пекине, Женеве, Hью-Йорке. Да и Московский автосалон, скорее всего, как уже писал портал «АвтоВзгляд», не состоится.