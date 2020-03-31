Парижский автосалон-2020 могут перенести

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Коронавирус продолжает косить массовые мероприятия не только в России, но и в мире. Вот и организаторы еще одного европейского мотор-шоу — Парижского автосалона — решили перестраховаться. Правда, как вфяснил портал «АвтоВзгляд», устроители обещают, что полностью выставку отменять не будут, а проведут ее в усеченном формате.

Ежегодное моторшоу в Париже должно пройти с 1 по 11 октября этого года, но уже сейчас стало ясно — привычной экспозиции с красивыми автомобилями и девушками-моделями мы не увидим. Все это уже точно отменено. Пока в расписании сохранены корпоративные мероприятия, но и их проведение — под вопросом.

Французов можно понять. Даже если коронавирус к октябрю пройдет, напуганные люди остерегутся покупать билеты на крупные шоу. Да и автопроизводители, которые сейчас несут убытки, не станут представлять новые модели. Покупать машины нынче просто некому.

Напомним, что жертвой коронавируса уже пали автомобильные выставки в Пекине, Женеве, Hью-Йорке. Да и Московский автосалон, скорее всего, как уже писал портал «АвтоВзгляд», не состоится.

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31 марта 2020
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