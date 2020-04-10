5 «горячих» спорткаров с пробегом не дороже 500 000 рублей

Покупка даже подержанной иномарки с гремучим характером — удовольствие не из дешевых, которое себе может позволить далеко не каждый. И не только потому что такой автомобиль стоит немалых денег. Необходим еще и опыт вкупе с мастерством, чтобы не стать участником серьезного ДТП.
А вот большой бюджет — не всегда обязательное условие, особенно в том случае, если потенциальный покупатель не рассчитывает хотя бы на относительно свежий год выпуска.
Volkswagen Golf GTI
Первый «горячий» Volkswagen Golf в версии GTI увидел свет еще в 1976 году. Но столь древний артефакт в нашей стране практически не купишь. А за 350 000—500 000 рублей можно рассчитывать на трехдверный или пятидверный хетчбэк пятого поколения, выпускавшиеся с 2004 по 2008 год.
Сердце такого Golf GTI — бензиновый наддувный TFSI объемом 2 л, развивающий до 200 л. с. с максимальным крутящим моментом в 280 Нм. Привод — передний. А в придачу к этому — красивый шильдик с названием спортверсии и красные акценты в экстерьере.
Audi S6
Немецкий бизнес-класс — Audi A6 в спортверсии — тоже вписывается в вышеуказанные параметры. За сумму от 350 000 до 500 000 рублей можно выбрать самую первую S6 в кузове C4 (1994—1997 года выпуска), либо авто следующего поколения (C5), собранное до 2000 года включительно.
Модель представлена как в кузове седан, так и в варианте Avant: здесь уже дело вкуса. Но главное, конечно, ждет под капотом: такая «Эс шестая» приводится в движение 2,2-литровым пятицилиндровым турбомотором мощностью 230 л. с. с максимальным крутящим моментом в 326 Нм. Кроме того, на вооружении стоит «атмосферник» объемом 4,2 л — более производительный, но тяжелый и прожорливый.
Стоит отметить, что немцы по какой-то причине во втором поколении спорткара отказались от движка с наддувом, оставив только атмосферный. Зато привод на «заряженнных» «шестых» всегда полный — quattro. Сегодня новый Audi S6 в нашей стране не представлен, и выпускается в основном для североамериканского рынка.
Mercedes-Benz E-класса AMG
Еще один представитель немецкого бизнес-класса — седан Mercedes-Benz E-Class, доработанный спортподразделением AMG. Предложений с обозначенным ценником, прямо скажем, не так много. Но выбор все-таки имеется. От 400 000 до 500 000 «целковых» предлагаются авто второй генерации в 210-м кузове, выпущенные в конце 90-х годов.
Речь идет про E 55 AMG с 5,5-литровым восьмицилиндровым мотором мощностью 354 л. с. (530 Нм максимального крутящего момента). При покупке новый автомобиль опционально оснащался полным приводом 4Matic. Но на «вторичке» сегодня выступают в основном заднеприводные машины.
Honda Civic Type R
Впервые Honda Civic получила приставку Type R в названии в 1997 году, когда модель поменяла пятое поколение на шестое. Но в пределах вышеообозначенной суммы можно приобрести более свежий хетчбэк, построенный на базе «Сивика» седьмой (выпускали с 2001 по 2006 год) или даже восьмой (2007—2011 года) генерации.
Седьмой Civic Type R для европейских рынков комплектовали атмосферным мотором на 2 л. с. отдачей в 200 «лошадей». Сегодня такое авто вполне можно приобрести за 430 000—500 000 рублей. Хетч следующего поколения тоже можно найти за полмиллиона, но только ранних годов выпуска, и таких предложений очень не много.
Subaru Impreza WRX STI
Пятый пункт нашего рейтинга посвящается последователям автомобильной религии под именем Subaru. Impreza WRX в улучшенном варианте от подразделения Subaru Technica International (STI) вывели на домашний и европейский рынки в 1994 году.
Первый WRX STI получил двухлитровый двигатель мощностью 280 сил. На российском вторичном рынке такое авто представлено в основном праворульными «японками», и его прайс вполне укладывается в интервал от 400 000 до 450 000 рублей.
Авто второй генерации (2000—2007 года) в европейском варианте оснастили мотором, выдающим до 265 «лошадей», а вот спорткар из Страны восходящего солнца обзавелся движком на 280 л. с. Россиянам сегодня доступны и те, и другие (от ₽450 000). Все движки Subaru Impreza WRX STI агрегатируются с «механикой» и полным приводом.
Отметим, что покупая подержанный автомобиль с более-менее мощным мотором, стоит помнить: предыдущие владельцы приобретали его точно с такой же целью, что и вы — насладиться динамикой. Поэтому, скорее всего, использовали «горячее» авто, как говорится, «на все деньги», не жалея поршней.