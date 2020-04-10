5 «горячих» спорткаров с пробегом не дороже 500 000 рублей

Покупка даже подержанной иномарки с гремучим характером — удовольствие не из дешевых, которое себе может позволить далеко не каждый. И не только потому что такой автомобиль стоит немалых денег. Необходим еще и опыт вкупе с мастерством, чтобы не стать участником серьезного ДТП.

А вот большой бюджет — не всегда обязательное условие, особенно в том случае, если потенциальный покупатель не рассчитывает хотя бы на относительно свежий год выпуска.