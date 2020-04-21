Что перевозят и скрывают от посторонних глаз автомобили с надписью «вакуум» на бортах

Начнем с того, что вакуум широко используется в химической промышленности, фармацевтике, в металлургии, в оптической промышленности, пищевой, а также при производстве термосов (вакуум — лучший термоизолятор) и, конечно же, в автомобилестроении (вакуумный усилитель руля, тормозов). Но ведь вакуум по своей сути — пространство, свободное от вещества.

Создать вакуум можно даже в домашних условиях, откачав, например, из полиэтиленового пакета воздух пылесосом, создав тем самым внутри упаковки давления гораздо ниже атмосферного. Так зачем его перевозить и тем более строить для этого специальные машины?

Уверены, многие автомобилисты хотя бы раз, но видели машины с бочками и большими гофрированными шлангами, на бортах которых написано «вакуум». Никакой вакуум они, конечно же, не перевозят, но создают его.