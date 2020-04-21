Что перевозят и скрывают от посторонних глаз автомобили с надписью «вакуум» на бортах

Начнем с того, что вакуум широко используется в химической промышленности, фармацевтике, в металлургии, в оптической промышленности, пищевой, а также при производстве термосов (вакуум — лучший термоизолятор) и, конечно же, в автомобилестроении (вакуумный усилитель руля, тормозов). Но ведь вакуум по своей сути — пространство, свободное от вещества.
Создать вакуум можно даже в домашних условиях, откачав, например, из полиэтиленового пакета воздух пылесосом, создав тем самым внутри упаковки давления гораздо ниже атмосферного. Так зачем его перевозить и тем более строить для этого специальные машины?
Уверены, многие автомобилисты хотя бы раз, но видели машины с бочками и большими гофрированными шлангами, на бортах которых написано «вакуум». Никакой вакуум они, конечно же, не перевозят, но создают его.
Для этого такие машины оснащены специальной прочной цистерной с дополнительными ребрами жесткости, чтобы не смялась, когда внутри давление будет ниже атмосферного. А еще в них специальный клапан и автоматика, которые следят, чтобы давление не упало до критических показателей. Разумеется, есть вакуумный насос. А вот сфера применения подобной техники весьма разнообразная.
Грузовики с надписью «вакуум» используют для осушения болот, каналов, больших луж, для откачки ила, нефтешлама и, конечно же, для опорожнения выгребных ям. Для этого шланг с широким горлом опускают в водоем или бочку, а затем, насос начинает откачивать из цистерны воздух, создавая отрицательное давление, благодаря которому и осуществляется всасывание жидкости из резервуара, который нужно опустошить.
Ассенизаторские машины могут также размывать илистые отложения, чтобы потом втянуть их в цистерну, тем самым качественно почистив дно выгребной ямы или, скажем, колодца.