Jaguar Land Rover возобновляет производство автомобилей

Британские бренды Jaguar и Land Rover собираются в несколько этапов запустить конвейеры на своих заводах, начиная с 18 мая 2020 года. Первыми производственными площадками, вернувшимися к жизни, будут предприятия в английском Солихалле, в Словакии и Австрии.

Что касается Китая, то там уже начали понемногу расти автомобильные продажи, и покупатели стали посещать дилерские шоурумы. Совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover в Чаншу вернулось к производству с середины февраля.

Между тем, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Jaguar Land Rover в России из-за вынужденных «коронавирусных» выходных продлевает сроки гарантийного обслуживания своих авто и увеличивает межсервисные интервалы плановых ТО.

Конечно, в том случае, если окончание гарантии или время техобслуживания пришлось на отрезок с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Подробнее о новых условиях можно узнать — здесь.