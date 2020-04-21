Chery привезет в Россию совершенно новый и большой кроссовер

Полноразмерный Exeed VX дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2019 года в качестве предсерийного прототипа. Есть вероятность, что Пекинское моторшоу в конце сентября 2020 года все-таки состоится, куда и привезут паркетник.
Примечательно, что в реестре Федерального института промышленной собственности появились патенты на Exeed VX в обоих вариантах. Концепт, как это почти всегда и бывает, несколько отличается от модели, которую привезут в шоу-румы.
Первое, что бросается в глаза — у серийного авто крыша с привычным панорамным остеклением и выступающие дверные ручки. Прототип же щеголяет необычной формы стеклом на крыше и выдвижными ручками.
И еще до конца 2020-го авто привезут в нашу страну для сертификации. Отметим, что в среднем получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) занимает от трех до восьми месяцев.
— Да, VX действительно планируется к запуску на российский рынок, старт продаж намечен на 2021 год, — сообщила порталу «АвтоВзгляд» руководитель пресс-службы Chery Automobile Rus Евгения Никитена-Кацарская.
По некоторым данным, новинка будет приводиться в движение 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 197 л. с. Таким же агрегатом комплектуется менее габаритный кроссовер Exeed TX и длиннобазный TXL. Последний, к слову сказать, был анонсирован, как первая модель Exeed для российского рынка. Как уже сообщалось раннее, старт его продаж намечен на третий квартал 2020 года.