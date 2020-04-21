Chery привезет в Россию совершенно новый и большой кроссовер

Полноразмерный Exeed VX дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2019 года в качестве предсерийного прототипа. Есть вероятность, что Пекинское моторшоу в конце сентября 2020 года все-таки состоится, куда и привезут паркетник.

Примечательно, что в реестре Федерального института промышленной собственности появились патенты на Exeed VX в обоих вариантах. Концепт, как это почти всегда и бывает, несколько отличается от модели, которую привезут в шоу-румы.

Первое, что бросается в глаза — у серийного авто крыша с привычным панорамным остеклением и выступающие дверные ручки. Прототип же щеголяет необычной формы стеклом на крыше и выдвижными ручками.