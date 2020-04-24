Самый дешевый автомобиль на планете уходит из России

Несмотря на низкую цену транспортного средства — немногим больше 300 000 рублей — колоссальным спросом оно, увы, не пользовалось. Впрочем, даже доставщики еды и те умеют считать — велосипеды действительно дешевле!
По данным официального дистрибьютора «Ист-Вест Моторс», сейчас распродаются последние экземпляры Bajaj Qute, в дальнейшем их завозить не планируется.
Напомним, что «карапуз» о четырех колесах и руле допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования, приводится в движение 200-кубовым мотоциклетным движком от КТМ с одним цилиндром. Расход бензина — не более 2,8 литров на сотню, объем топливного бака — 8 литров.
Кстати, портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России познакомился с ультрабюджетной «повозкой» — впечатления от тест-драйва оказались весьма неоднозначными, хотя и яркими. Все подробности — здесь.