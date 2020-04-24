Самый дешевый автомобиль на планете уходит из России

Фото и видео: АвтоВзгляд
К счастью или к сожалению, но продажи то ли тяжелого квадрицикла с крышей, то ли сверхлегкого автомобиля системы Bajaj Qute на нашем рынке остановлены. Продлевать российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) дистрибьютор индийских мотоколясок отказался.

Несмотря на низкую цену транспортного средства — немногим больше 300 000 рублей — колоссальным спросом оно, увы, не пользовалось. Впрочем, даже доставщики еды и те умеют считать — велосипеды действительно дешевле!

По данным официального дистрибьютора «Ист-Вест Моторс», сейчас распродаются последние экземпляры Bajaj Qute, в дальнейшем их завозить не планируется.

Напомним, что «карапуз» о четырех колесах и руле допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования, приводится в движение 200-кубовым мотоциклетным движком от КТМ с одним цилиндром. Расход бензина — не более 2,8 литров на сотню, объем топливного бака — 8 литров.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России познакомился с ультрабюджетной «повозкой» — впечатления от тест-драйва оказались весьма неоднозначными, хотя и яркими. Все подробности — здесь.

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24 апреля 2020
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