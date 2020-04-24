Самый дешевый автомобиль на планете уходит из России

Несмотря на низкую цену транспортного средства — немногим больше 300 000 рублей — колоссальным спросом оно, увы, не пользовалось. Впрочем, даже доставщики еды и те умеют считать — велосипеды действительно дешевле!

По данным официального дистрибьютора «Ист-Вест Моторс», сейчас распродаются последние экземпляры Bajaj Qute, в дальнейшем их завозить не планируется.