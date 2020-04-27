Корейцы поставят крест на KIA Stinger

Как сообщает авторитетное издание Autoblog, несмотря на грядущий рестайлинг KIA Stinger, нового поколения ждать не следует. Во-первых, фастбэк навязал внутреннюю конкуренцию соплатформенному Genesis G70, подорвав его продажи. Во-вторых, как уже было сказано, объем продаж и самого «Стингера» оказались довольно слабыми. К примеру, по итогам прошлого года в Старом Свете было реализовано немногим больше 3500 экземпляров.

И, наконец, общая стагнация мирового авторынка, обязанная «коронакризису», диктует совсем другие правила. Ну а аудит и цифры, как мы знаем, дают ответы на все вопросы.

Между тем, запущенный ранее рестайлинг все же порадует, пусть и немногочисленных поклонников модели. Выход обновленного KIA Stinger намечен на июль. Впрочем, из-за вспышки смертоносной заразы сроки могут быть перенесены.