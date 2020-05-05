Сумеет ли правительство поддержать российские автозаводы и их дилеров

И начнем с автозаводов. Г-н Мантуров заявил в частности, что в ближайшие три месяца есть прорабатываемые сейчас планы приобрести для различных ведомств и организаций около 33 500 автомобилей, включая спецтехнику в виде машин для службы скорой помощи. Однако только в марте в стране было продано 162 321 новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники.

Иначе говоря, тридцать тысяч машин, закупленных в рамках госзаказа в мае-июне-июле — капля в море. Тем более, что речь в первую очередь идет о закупках для медиков, МЧС, полиции, военных. То есть в первую очередь будут загружены — да и то весьма и весьма относительно — такие гиганты, как ГАЗ, УАЗ, АВТОВАЗ. Что делать остальным сборочным производствам страны пока остается за скобками.

Что же касается поддержки автодилеров, которые в основном торгуют иными транспортными средствами, то тут история совершенно непонятная. На какие суммы сотрудники автосалонов смогут рассчитывать, если их зарплаты складываются в основном от процентов за реализованные транспортные средства? Да и сколько государство готово выделить, чтобы поддержать продавцов более, чем 3000 официальных дилерских центров, зарегистрированных в стране?