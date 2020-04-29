Прогнозы: российские продажи легковых автомобилей рухнут на 30%

Согласно данным, представленным специалистами компании PricewaterhouseCoopers (PwC), занимающейся консалтингом и аудитом, продажи «легковушек» в России в 2020 году упадут на 29,8%, достигнув 1,14 млн. единиц. Но, если дальше все будет складываться благоприятно, то к 2026-у показатель поднимется до 1,83 млн. авто.

Восстановления и стабилизации нефтяного рынка стоит ожидать к третьему кварталу. Кроме того, нашу страну ожидает сильный скачок в развитии технологий автомобильных онлайн-продаж, а также дополнительные меры поддержки отрасли.

Кстати, по этим же прогнозам, большую часть ограничений на работу предприятий и на передвижение снимут уже в конце весны—начале лета 2020 года. А пока вынужденные выходные и пропускной режим российское правительство продлило до окончания майских праздников, то есть до 11 мая.

Между тем, за поездку на машине без цифрового пропуска вполне могут ввести новый штраф. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», нижегородским законодательным собранием в Госдуму внесен проект поправок в КоАП РФ, предусматривающий штраф в размере от 1000 до 5000 рублей за «управление транспортным средством с нарушением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Напомним, что москвичам уже стали выписывать штрафы в 5000 «целковых» по новой статье столичного КоАП.