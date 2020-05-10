Летние шины пошли нарасхват

Таким образом, шинникам в какой-то мере удалось нивелировать потери, понесенные благодаря теплой зиме, когда продажи шин буквально рухнули. Впрочем, продолжится ли нынешний рост дальше — большой вопрос. Ведь, похоже, те автовладельцы, что хотели заменить резину к сезону, уже успели это сделать до введения режима самоизоляции. С другой стороны, в связи с в целом вялыми продажами покрышек, они стали дешеветь, что еще может стимулировать дальнейший спрос:

– Средняя стоимость комплекта шин в России в марте 2020 года составила 6 160 рублей, снизившись на 1% по сравнению с мартом прошлого года и на 13% — по сравнению с октябрем, который традиционно является месяцем пикового сезонного спроса, — рассказывают эксперты «Авито. Авто». — В апреле цены опустились вслед за снижением спроса. Средняя цена за комплект достигла 5500 рублей и стала на 3% ниже, чем в апреле прошлого года.