Новое купе BMW 4-й серии готовится стать серийной моделью

На фото видно, что огромные ноздри воздухозаборников, которые впервые появились на концепте BMW Concept 4, перекочевали и на серийную «четверку». Правда, они стали чуть меньше.

Спортивное купе кажется очень крупным, но как передает издание Motor1, чьи фотошпионы и «засекли» машины на треке, на самом деле модель тех же размеров, что и автомобиль прошлого поколения. В основе «четверки» — новейший седан 3-й серии, потому моторная гамма будет той же. Базовым бензиновым мотором должен стать 2-литровый агрегат мощностью 184 л. с., а «заряженная» версия M4 получит 480-сильную «шестерку».

Ожидается, что полную информацию о немецкой новинке должны рассекретить уже в июне. Именно тогда состоится официальная премьера BMW 4-й серии.