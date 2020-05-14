Названый сроки выхода в России двух новых моделей GAC

Сегодня «поднебесный» бренд предлагает нашим соотечественникам только флагманский кроссовер GAC GS8. Его продажи в России стартовали в декабре 2019 года. Но, как сообщает издание «Китайские автомобили», уже буквально грядущим летом марка привезет к нам еще две модели.
Первым в продаже появится минивэн GAC GN8, на родине именуемый как GM8. Ожидалось, что новинка выйдет несколько раньше — в апреле или в мае. Но планы автостроителя сорвала ситуация с коронавирусом. Так что теперь же речь идет об июне.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, автомобиль уже сертифицировали для нашего рынка. Под капотом «однообъемника» разместится двухлитровая наддувная «четверка» мощностью 190 л. с., агрегатированная с шестискоростным «автоматом» и системой переднего привода.
Второй новинкой станет компактный кроссовер GAC GS5. Китайцы уже успели представить паркетник нашим соотечественникам на мотор-шоу в Санкт-Петербурге 4 апреля 2019 года. На сегодняшний день авто находится в процессе сертификации. При самых благоприятных раскладах автомобиль приедет к дилерам в июле или августе 2020 года.
Между тем, по собственным данным портала «АвтоВзгляд», для российских покупателей готовится еще один кроссовер — GAC GS4, претерпевший обновление. Переднеприводный паркетник, оснащенный 169-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л, стоит ожидать у нас не раньше второй половины 2020 года.