Названый сроки выхода в России двух новых моделей GAC

Сегодня «поднебесный» бренд предлагает нашим соотечественникам только флагманский кроссовер GAC GS8. Его продажи в России стартовали в декабре 2019 года. Но, как сообщает издание «Китайские автомобили», уже буквально грядущим летом марка привезет к нам еще две модели.

Первым в продаже появится минивэн GAC GN8, на родине именуемый как GM8. Ожидалось, что новинка выйдет несколько раньше — в апреле или в мае. Но планы автостроителя сорвала ситуация с коронавирусом. Так что теперь же речь идет об июне.