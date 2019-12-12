Почему рэпер Баста изменил Rolls-Royce с китайским кроссовером

Популярный ростовчанин с музыкальным творчеством совмещает актерскую деятельность, а недавно Баста стал владельцем футбольного клуба СКА. Но помимо прочего, г-н Вакуленко неровно дышит к автомобилям и имеет небольшой автопарк. Похоже, звездный гараж пополнил и новейший семиместный «китаец». Надо признать, что этот кроссовер гораздо дешевле тех люксовых моделей, которыми владеет Наггано.

В 2018 году в списке Forbes среди звезд шоу-бизнеса и спорта Баста занял 22 место с годовым доходом в 3,3 млн. долларов.

Вероятно, китайскому бренду пришлось приложить немало усилий, чтобы заполучить звезду «шоубиза», обладающую недешевыми Bentley Continental GT, Ford Mustang, Cadillac Escalade и тому подобными Aston Martin и Rolls-Royce. Последний эксперты оценили примерно в 27 000 000 рублей.

Поэтому вряд ли дела у музыканта настолько плохи, что он всерьез решил пересесть на китайский автопром.