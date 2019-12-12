Почему рэпер Баста изменил Rolls-Royce с китайским кроссовером

Популярный ростовчанин с музыкальным творчеством совмещает актерскую деятельность, а недавно Баста стал владельцем футбольного клуба СКА. Но помимо прочего, г-н Вакуленко неровно дышит к автомобилям и имеет небольшой автопарк. Похоже, звездный гараж пополнил и новейший семиместный «китаец». Надо признать, что этот кроссовер гораздо дешевле тех люксовых моделей, которыми владеет Наггано.
В 2018 году в списке Forbes среди звезд шоу-бизнеса и спорта Баста занял 22 место с годовым доходом в 3,3 млн. долларов.
Вероятно, китайскому бренду пришлось приложить немало усилий, чтобы заполучить звезду «шоубиза», обладающую недешевыми Bentley Continental GT, Ford Mustang, Cadillac Escalade и тому подобными Aston Martin и Rolls-Royce. Последний эксперты оценили примерно в 27 000 000 рублей.
Поэтому вряд ли дела у музыканта настолько плохи, что он всерьез решил пересесть на китайский автопром.
Напомним, что флагманский GAC GS8 козыряет «мультимедийкой» с 10-дюймовым экраном, круиз-контролем, а также ксеноновыми фарами и креслами с электрорегулировками. Автомобиль с претензией на премиальность и турбомотором о 190 «лошадях» оценивается в 1 898 000 рублей.
Первым 200 владельцам GS8 дилеры подарят 3 года обслуживания, помощи на дорогах и комплект зимней резины.
Баста поделился своими впечатлениями от новинки: «Опыт вождения GS8 оказался лучше, чем я мог себе представить. Он поразил меня динамикой на старте и хорошим ускорением». Вероятно, в хип-хопе по-разному относятся к понятиям «динамика» и «ускорение».
Кстати, еще одна звезда российского рэпа — владелец бренда Black Star Тимур Юнусов, завоевавший любовь публики под именем Тимати — не жалеет денег на ультрашикарные автомобили. Музыкант, неоднократно попадавшийся за нарушения ПДД, не прочь погонять на своих спорткарах, среди которых — Lamborghini Aventador, Ferrari 458 Italia, а также пара Audi R8 и Audi TT RS.