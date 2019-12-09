GAС объявил цены на кроссовер GS8

Китайцы объявили цены на полноразмерный кроссовер GS8, который показали на Московском автосалоне в 2018 году. Под капотом автомобиля работает 2-литровый наддувный мотор объемом 190 л. с. работающий в паре с японским шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

Уже базовая комплектация GE довольно богата. В списке оснащения значатся ксеноновые фары, кресла с электрорегулировками и тканевой обивкой, круиз-контроль и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Стоит такой экземпляр — 1 898 000 рублей.

Полноприводный вариант в среднем оснащении GL обойдется в 2 298 000 рублей. А «прайс» на топовую версию GT начинается от 2 498 000 рублей. Она так же идет с полным приводом.

Пока машины можно купить только у четырех дилеров. Но китайцы намерены расширять свою дилерскую сеть и открыть салоны в 15 городах России.

Портал «АвтоВзгляд» уже протестировал машину на дорогах Подмосковья и готов рассказать, стоит ли выкладывать за нее те деньги, которые просят.