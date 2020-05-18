Renault может прекратить выпуск трех своих моделей

Издание Automotive News Europe, со ссылкой на четыре своих неназванных источника, сообщила о планах компании Renault отказаться от дальнейшего производства седанов и минивенов и сконцентрировать усилия на выпуске кроссоверов.

Ожидается, что первыми жертвами этой новой бизнес-стратегии станут универсал Talisman, а также минивены Espace и Scenic, выпускаемые на заводе во французском Дуэ.

Сообщается также, что к такому решению руководство Renault могли подтолкнуть печальные результаты продаж этих моделей в 2019-ом. Тогда компания реализовала в Европе 77 507 Scenic, что на 16% хуже, чем годом ранее. Интерес покупателей к Talisman упал на 20% (15 826 машин продано). На те же 20% опустились родажи Espace (реализован 9 561 минивен).