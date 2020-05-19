Стала известна дата премьеры обновленной BMW 5-й серии

BMW 5-й серии представят 27 мая. Сначала это будет онлайн-формат, а затем машина появится у дилеров. Скорее всего, Южная Корея выбрана неслучайно, ведь там удалось взять под контроль распространение коронавируса, значит и ограничительных мер в стране меньше. А это позволит показать реальный автомобиль хотя бы местным СМИ.

Изменения во внешности у «пятерки» минимальны. «Ноздри» решетки радиатора вырастут в размерах, а кроме этого, седан получит новую головную оптику и обновленные бамперы.

Ожидается, что мощность моторов слегка увеличат, правда, пока все подробности держат в тайне. Известно лишь, что расширится список гибридов. В линейке появится версия 545e с рядной «шестеркой» и электромотором.