Обновленный Mercedes-AMG E 63 готовится к дебюту

На гоночном треке Нюрбургринг немецкий «заряженный» седан проходит серию финальных тестов. В камуфляже остались лишь бамперы, решетка радиатора и крупные участки на передних крыльях. Не значит ли это, что автомобиль станет гибридом? Пока этот вопрос остается без ответа, ведь тут может появиться все, что угодно, скажем, дополнительные воздуховоды.

Скорее всего, под капотом самого мощного представителя семейства Е-класса окажется 4-литровый V8 в 612 л. с. Не исключаем, что его отдачу увеличат.

Что касается салона, то там будет фирменный мультимедийный комплекс MBUX, два экрана диагональю 12,3 дюймов и обновленный список помощников водителю. С нетерпением ждем дату премьеры, которую немцы пока не называют.