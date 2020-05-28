Почему мотор-шоу в Женеве может не состояться и в следующем году

Автосалон в Женеве, который должен был пройти весной этого года, отменили из-за опасности заражения посетителей и участников коронавирусной инфекцией. Произошло это всего за несколько дней до открытия выставки. Тогда многие автомобильные компании представили свои новинки в онлайн формате, а некоторые и вовсе отложили показ.

Теперь же стало известно, что в 2021 году выставка снова может не состояться. На сей раз причины чисто экономические. Дело в том, что организаторы мотор-шоу в PalExpo понесли серьезные финансовые потери из-за внезапной отмены мероприятия этого года. По предварительным данным, убытки составили более 10 млн. евро.

При этом власти Швейцарии согласились выделить организаторам экспозиции кредит в размере 16,8 млн. франков, но последние от него отказались, сославшись на то, что условия предоставления займа неприемлемы. И если не удастся достичь консенсуса, то выставку 2021 года в Женеве снова, скорее всего, отменят.