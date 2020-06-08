ГАЗ открестился от новой «Волги» из-за коронавируса

Возможно, новая «Волга» и увенчалась бы успехом, оказавшись по-русски премиальной, а в то же время не шибко бьющей по карману. Однако, к счастью или к сожалению, проекту сбыться не суждено. И причин тому несколько.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-центре «Группы ГАЗ», освоение новых сегментов рынка автостроитель даже не рассматривает. Виной тому зарубежные санкции и ставший перманентным кризис, вызванный колоссальным падением спроса в условиях разбушевавшейся эпидемии коронавируса.

— В этой ситуации компания концентрирует свои усилия на производстве существующего модельного ряда и развитии в тех сегментах, где присутствует в настоящее время. Это лёгкие коммерческие и среднетоннажные грузовые автомобили полной массой от 2,8 до 10 т. и широкая линейка автобусов разных классов, — резюмировала порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель «Группы ГАЗ» Екатерина Сурова.