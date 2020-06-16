Новый Lexus IS оказался не таким уж новым

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Lexus IS прошел плановое обновление. Однако японский конкурент седанам большой немецкой тройки изменился не столь кардинально, как предполагалось ранее. При этом в компании уверяют, что это именно новое поколение четырехдверки.

Четвертое поколение Lexus IS сохранило архитектуру шасси прошлой модели. Однако ходовую часть довольно сильно доработали в плане снижения веса. Скажем, ряд стальных компонентов подвески поменяли на аналоги из алюминия. Так, например, А-образные рычаги стали легче на 18%. Что касается силовой структуры кузова, то она не поменялась. Соответственно не изменились и габариты седана, ну а в дизайне видны лишь эволюционные изменения, дабы освежить внешний вид автомобиля.

В салоне появился планшетообразный дисплей, который в зависимости от комплектации может быть 8 или 10,3 дюйма. Обновили и софт мультимедиа-системы. В остальном же, архитектура салона осталась прежней.

Гамма силовых агрегатов IS по-прежнему состоит из 2-литрового надувного мотора с отдачей в 245 сил и 3,5-литрового V6 в двух вариантах мощности — 264 л. с. и 315 л. с.

Базовой версии седана положен исключительно задний привод, а 264-сильная модификация может быть только полноприводной. Ну а тем покупателям, которые выберут Lexus IS с самым мощным мотором, предоставят выбор между моно- и полным приводом. Что же касается начала продаж, то автомобиль должен появиться на некоторых рынках до конца года.

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16 июня 2020
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